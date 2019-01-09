法興：騰訊輪證旺場　去年錄逾40億淨流入

法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹回顧去年輪證市場情況，全年合共成交額5.7萬億元，按年增加36%。牛熊證成交金額按年增55%至1.83萬億元，窩輪成交金額升近3成至3.8萬億元，輪證佔大市成交比例由2017年的19.4%，升至去年的21.8%。



她表示，從成交金額和淨流入金額看，騰訊控股(00700)和恒指是去年輪證市場焦點。當中，騰訊窩輪去年錄24.8億元金額淨流入，騰訊牛熊證亦錄15.6億元資金淨流入。恒指窩輪和牛熊證的總淨流入金額去年亦分別有8.9億元和53.4億元。



她續稱，去年上半年牛證坐貨多過熊證，但隨着大市向下突破，下半年熊證比例增加，反映投資者較以往成熟，明白產品特性，善用熊證作看跌的方向性部署。在部署上，投資者亦傾向短線和選擇較高槓桿的條款，例如持有距離現貨價只有約100至200點水平的恒指牛熊證，槓桿達70至80倍。雖然這類產品被強制收回風險較高，但可有效控制巨型裂口風險。



例如去年2月6日，恒指低開1,217點，被收回牛證街貨總損失1.28億元，但若沒有收回機制，面對的損失1.79億元，牛證投資者其實是減少了28%的損失。



她補充，去年合共有23,592隻牛熊證被強制收回。另外，輪證新產品發行38,476隻，較2017年的約20,000隻大幅上升。



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