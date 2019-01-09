權威預警︰日央行彈藥耗盡　無力挽圓匯狂瀾！

外電報道，前日本央行理事門間一夫表示，由於全球經濟增長放緩以及中美貿易緊張局勢讓市場緊張不安，日圓兌美元匯率很大可能在未來幾個月內升至1美元兌100日圓，而這個水平是可以容忍的。



但他指出，由於「彈藥耗盡」，日本央行對日圓進一步揚升或經濟嚴重下滑幾乎沒有甚麼辦法。「不管日本經濟狀況變得多糟，央行也無法再加大刺激力度了」。



門間一夫又表示，除非無序的走勢構成經濟崩潰威脅，就如2011年3月該國遭受地震和海嘯襲擊時那樣，否則日本難以表明政府直接干預日圓匯率舉措的正當性。



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