中國2019年預算赤字率據悉計劃設在2.8%

外電消息人士透露，去年12月底召開的全國財政工作會議指出，中國計劃將2019年預算赤字率目標設在2.8%左右，最終赤字率仍有待全國人民代表大會審議通過。



2.8%左右的目標低於部分市場預期，根據11月接受彭博調查的28位經濟學家中21人的預測，中國政府將把預算赤字目標與國內生產毛額(GDP)的比例提高至2.6%至3%，其餘人估預算赤字率目標為3%以上。



中國經濟正面臨下行壓力，根據彭博調查，中國經濟在2019年增速料降至6.2%；去年12月政治局會議將穩增長放在5項工作之首；全國財政工作會議也指出2019年積極的財政政策加力提效，及作更大規模減稅降費。



中國政府已將1.39萬億元人民幣的地方政府債額度提前到1月開始發放，一改往年新增地方債務額度在3月全國兩會後下發的慣例。



中國的預算赤字率目標自2012年起增加，到2016年、2017年目標均設在3%，不過2018年降至2.6%。



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