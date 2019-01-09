【即市分析】丘鈦科技未宜撈底

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：憧憬中美貿談有所進展，恒指今日(周三)大幅高開，利好市場氣氛。丘鈦科技(01478)上月產品銷量理想，借大市升勢衝高，即市報4.73元，升5.8%。



該公司公布，因攝像頭模組的市場佔有率上升，去年12月攝像頭模組銷量按年增長1.26倍，按月則升25.4%。而指紋識別模組產品銷量按年跌4.5%，按月則跌21.9%。由於該公司逾8成收入來自攝像頭模組，該分部銷量大增才是市場焦點所在，故能刺激股價向上。



可是，市場對手機需求的展望仍趨向悲觀，券商麥格理最近就下調2018年至2020年的全球智能手機付運量預測1%、5%及5%。另外，繼美國蘋果公司下調今年首季銷售額預測後，近日再傳出韓國三星電子第4季盈利及銷售表現遜預期、LG電子公司發盈警等消息，凡此種種勢將抑壓資金流入相關股份意慾，或致丘鈦等手機設備設有反彈無升幅。



從周線圖睇，無論丘鈦、瑞聲科技(02018)、抑或舜宇光學科技(02382)均仍在低位橫行或反覆下跌，未見明顯轉勢向上迹象。而丘鈦20周線4.6元及上方5元關阻力不輕，加之蟹貨一籮籮，撈底可免則免。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

