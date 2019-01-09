巴克萊︰中國財策空間受限　下調今年預算赤字率預期

巴克萊報告指，外界對中國採取激進財政政策及大規模減稅的期望過高。中國的財政空間，受制於上個下行周期的極端擴張性政策所產生的遺留問題，亦受限於財政狀況惡化以及包括未來養老金成本在內的或有負債增加。



為了促進投資，該行預計中國會增加預算外的支出，包括增加約2萬億元人民幣地方政府專項債發行、並重啟相當於5,000億元人民幣左右的專項建設基金。這些措施可能會刺激基礎設施投資在第2或第3季度實現明顯復甦。



由於2019年中國GDP增長6.2%的預測愈加面臨下行風險，預計貨幣政策將承擔更多的調控責任。繼上周降準之後，預期今年銀行存款準備金率還將下調200至300個基點。



該行把對2019年官方預算赤字目標佔GDP的比重預期從3%下調至2.8%。



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