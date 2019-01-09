中信明明：反對人行效仿日本購買股票ETF

近日，中國央行購買股票ETF的可行性引發市場熱議。內地媒體引述中信證券固定收益首席分析師明明表示，中國央行效仿日本央行購買股票ETF的行為，與中國國情不符。



首先，日本經歷了20年通縮，並且是在金融危機爆發後，本土企業不願意投資的情況下才選擇了央行購買股票ETF的方式。從全世界主權國家看，只有日本央行直接購買本國股票，歐美國家或美國都沒有選擇這種方式。而現在事實亦證明，央行直接購買股票弊大於利，導致市場流動性大幅降低。



值得注意的是，當前日本的金融機構也希望日本央行能夠退出本國股票市場。



其次，中國與日本兩國的國情相差非常大，中國央行遠沒有到開展QE的階段。央行開展QE需要在實行零利率或近似零利率政策後，但中國目前離零利率政策還有很大距離。



再者，央行支持實體經濟有很多方式，比如降準、降息、定向支持三農和小微等。就央行買股票而言，從日本的經驗看，對實體經濟支持作用並不明顯。



此外，明明認為，中國央行效仿日本央行購買股票ETF，也會存在道德風險。比如，甚麼時間點入市，以及甚麼時間點退出，都存在道德風險。股市投資是私人部門行為，央行從邏輯和法理上來講，都不具備可行性，尤其是人民銀行法並沒有指出它可以直接投資股市。





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