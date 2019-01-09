衍生：續尋併購　廣州廠房料年底投產

衍生集團(06893)主席彭少衍表示，旗下產品目前在內地銷售時被分類為食品，期望未來當局有機會實行大灣區註冊藥號通行、甚至中港兩地全面互通。



同時，集團將繼續在內地尋找併購對象，目標為大型中成藥廠，尤以生產兒童藥品更佳。而收購內地藥廠後將可直接套用集團品牌銷售，因此傾向至少收購控股權，預料交易涉及上億元。



早前申訴專員公署批評香港中醫藥條例落後，他透露，集團目前取得93個已獲批中成藥註冊證明書(HKC)，佔全港HKC產品總數約5.4%，預期未來衞生署將加強中成藥產品審批，長遠而言令市場更健康，減少潛在競爭對手對集團也有利。



集團廣州雲浮生產廠房預料於今年中建成，他預期年底可投產，全線投產後目標年產貨值可達12億元人民幣。未來前期原材料採購處理將在內地進行，於香港後期包裝，同時也會從事兒童藥品代加工業務，料可降低生產成本。



公司並計劃加強產品推廣，他指，每年銷售額約15%將用於推廣用途；內地電商平台銷售方面，佔去年度銷售額十幾個百分點，預期今年佔比續會提升幾個百分點。

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