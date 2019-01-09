樓價UPDATES：珀麗灣成交好轉　月錄5宗成交

最近樓價回軟令成交好轉，馬灣珀麗灣本月已錄5宗成交，大幅多於上月全月僅1宗水平，其中有實用面積579方呎三房戶以676萬元售出，創同類單位一年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌康怡花園N座高層3室，實用面積466方呎，兩房間隔，減價24萬元，以836萬元易手，實用呎價17,940元。



●筲箕灣形薈1A座中層E室，實用面積307方呎，開放式間隔，成交月租16,500元，實用呎租53.7元。



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九龍區



●將軍澳煜明苑C座高層15室，實用面積435方呎，兩房間隔，累減75萬元或約12%，已補價自由市場價545萬元成交，實用呎價12,529元。



●將軍澳峻瀅II第1座高層H室，實用面積513方呎，兩房間隔，原叫價810萬元，減至684.8萬元售出，累減逾15%，實用呎價13,349元。



●何文田ONE HOMANTIN第5座中層D室，實用面積749方呎，三房套房間隔，每月叫租約4.3萬元，減至3.7萬元租出，實用呎租49.4元。



●西南九龍匯璽1B座高層B室，實用面積352方呎，一房間隔，成交月租約1.67萬元，實用呎租47.4元。



●奧運站君滙港5座高層D室，實用面積478方呎，兩房間隔，以月租2.25萬元租出，實用呎租約47.1元。



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新界區



●馬灣珀麗灣1座低層H室，實用面積579方呎，三房間隔，叫價728萬元，減價52萬元，以676萬元沽出，實用呎價11,675元。



●青衣青怡花園7座高層B室，實用面積343方呎，原則兩房間隔，改作一房，最初以600萬元放盤，減至520萬元成交，實用呎價15,160元。



●東涌東環2B座低層8室，實用面積461方呎，兩房間隔，減價120萬元，以600萬元沽出，實用呎價13,015元，單位3年多升值34.8萬元。



●天水圍嘉湖山莊8座中層G室，實用面積548方呎，三房間隔，以520萬元沽出，實用呎價9,489元。



●沙田第一城28座高層D室，實用面積688方呎，三房套房間隔，累減50萬元，以880萬元沽出，實用呎價12,791元。



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