大華銀行︰內地有降準空間　料人民幣下半年見7.1

大華銀行大中華及香港環球金融主管兼董事總經理李國基表示，目前內地存款準備金率達14.5%，仍有下調空間；至於美元兌人民幣於七算關口現很大阻力，不過相信今年下半年會見7.1。



港元拆息方面，他預期，3個月期拆息年底高見2.85厘，屆時3個月倫敦同業拆息將會攀升至3.25厘，相信香港最優惠利率最終會跟隨港元拆息上揚，時間視乎銀行自身資金水平。



該行機構銀行主管兼董事總經理董慶賢表示，去年下半年部分廠商提早落訂單，使香港整體貸款規模增長接近兩成，主要來自基建、房地產及電訊商，不過預期今年業務面臨較大挑戰。



大華銀行市場分析策略主管王君豪表示，今年大環境仍然存在不確定因素，期望中美貿易談判及英國脫鈎有明確進展後，環球市況會趨明朗，儘管期貨市場預期美國今年不會加息，該行認為，美國會分別於6月及12月共加息兩次。



他預期，隨着美國今年底結束加息周期，歐洲央行將於今年第4季展開第1次加息，歐元兌美元年底或見1.2水平。



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