【即市分析】市場氣氛改善吼「三桶油」

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：大圍投資氣氛改善，主因美國「侵侵」又出口術，市場憧憬中美貿易談判進展或較預期良好，外國股市難得再上，間接使港股氣氛改善，國際油價受惠美元偏軟及市場對石油市場需求較預期佳而反彈，隔晚油價彈逾2%，石油股及油服股都升得唔錯，值得望望。



部署上，近期環球經濟數據仍弱，市場短期只因中美貿易戰有轉機而推上，所以即使石油股及油服股都齊齊發力，但都係直接炒石油股勝算較大，事關要等到企業增加投資石油設備，都真係要「好好景」先得。



睇番「三桶油」即市升幅介乎2至4%不等，不過就唔係對油價較敏感的中國石油(00857)及中國海洋石油(00883)升得最多，反而係中國石油化工(00386)抽得最勁，暫升4.8%，未知是否與估值較平有關，因為單睇往績市盈率，前兩者分別為33倍及18倍，而後者僅11倍，大家不妨揀隻心水石油股試試手氣。

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