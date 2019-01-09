二手成交：首置客斥605萬元　購漁安苑兩房戶

香港置業港豪香港仔分行首席高級營業經理梁永新表示，鴨脷洲漁安苑F座高層3室，向西北望開揚避風塘景，兩房間隔，實用面積約469平方呎，建築面積約575平方呎，以630萬港元放盤3星期，即獲區內客接洽，議價後減價25萬元，以約605萬元成交，實用呎價約12,900元，建築呎價約10,522元。



原業主於2012年3月，以約315萬元購入上述單位，是次轉售賺約290萬元，物業升值約92%。

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