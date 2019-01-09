歐股早段續升　半導體股領漲

歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.82%，報6,917點；德國DAX指數升0.99%，報10,910點；法國CAC指數升1.07%，報4,824點。



美國消費電子展(CES 2019)周一(1月8日)開幕，CPU晶片生產商英特爾(Intel)、顯示卡生產商英偉達(Nvidia)等亦展出其新產品。半導體板塊成市場焦點，德國Siltronic升5.72%；意法半導體升4.31%；Infineon升2.43%。



另外，美團點評(03690)亦在CES上公布，與Nvidia及法國汽車零件生產商Valeo等公司達成戰略合作協議，拓展無人配送服務；Valeo股價急升5.49%。



個股方面，英國時裝品牌Ted Baker公布在聖誕前後期間銷售額上升12.2%，其股價急漲11.26%。



【16:04】中美貿易談判結束，中國外交部指很快公布詳情，道指期貨最新升52點，歐洲股市全線高開。其中，英國富時100指高開0.8%，報6,918點；德國DAX指高開0.7%，報10,882點；法國CAC指數高開0.79%，報4,810點。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】

https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm