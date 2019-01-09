【市後重點睇】中美貿易談判結束　布油見59美元

美匯指數徘徊95.8，圓匯低見109.0，歐元兌美元報1.146，英鎊報1.273。港匯企7.839。離岸及在岸人民幣兌美元續處6.83水平。金價報1,282美元。期油續漲逾1%，布油報59.36美元，紐油報50.37美元。道指期貨升55點。



●市後關注點

-18:00 歐元區11月失業率

-22:00 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯就經濟與貨幣政策講話

-23:00 加拿大央行公布議息結果

-23:30 美國EIA原油庫存周報；英國央行行長卡尼參與在線問答活動

-周四凌晨00:15 加拿大央行行長波洛茲召開記者會

-周四凌晨00:30 美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫就經濟前景講話

-周四凌晨03:00 美國聯儲局12月會議紀錄



●中國外交部指，中美貿易磋商已結束，很快發布消息。憧憬中美貿易談判達成議，恒生指數全日漲586點或2.27%，報26,462點。騰訊收市漲3.8%，報327.6元，為全日高位。http://bit.ly/2CYDXEC



●A股快報：滬指收升17點或0.71%，報2,544點。http://bit.ly/2QAHWuR



●亞洲股市：日股收升223點，武田製藥彈2%。http://bit.ly/2FjkmR2



●歐股全線高開，英國富時100指高開0.8%，德國DAX指高開0.7%，法國CAC指數高開0.79%。http://bit.ly/2SEPY7K



●【大師午間教路】港股純屬技術反彈。http://bit.ly/2Qxae9s



●【股匯攻略】恒指有力再上，候底買入。http://bit.ly/2LWEklS



●【M18推薦】5G概念股發威，吼中移Call。http://bit.ly/2HffIGD



●全球經貿戰︰傳特朗普又製造關稅「秘密武器」！http://bit.ly/2TzWCfq



●中信明明：反對人行效仿日本購買股票ETF。http://bit.ly/2REAF1x



●中國2019年預算赤字率據悉計劃設在2.8%。http://bit.ly/2CZ4uSb

-巴克萊︰中國財策空間受限，下調今年預算赤字率預期。http://bit.ly/2M0J1LB



●2018年大鱷「很黑仔」，對沖基金行業虧損近6%。http://bit.ly/2AygVTh



●海航出售紐約曼哈頓第三大道850號大樓。http://bit.ly/2SIkiy7



●傳金墉加盟私募股權基金GIP。http://bit.ly/2H5AKXV



●赫斯基進行戰略評估，擬售非核心下游資產。http://bit.ly/2CXzyC3



●法興：今年輪證成交佔大市比重料增至25%。http://bit.ly/2HbfsIG



●權威預警︰日央行彈藥耗盡，無力挽圓匯狂瀾！http://bit.ly/2VDqnxJ



●新盤部署：Carmel首日開放示範戶。http://bit.ly/2D0q8Wf

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