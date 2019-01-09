【fb直播】港股重生了？聽李偉傑分析！

中美貿易談判傳出好消息，港股周三(9日)裂口高開，更衝破多個阻力位，高見26,540點，今次升浪持續到幾耐？再上空間有幾多？



發改委放風年內提出鼓勵汽車及家電消費措施，兩個板塊齊齊跑出！吉利汽車(00175)企番上11元，是全日表現最好藍籌；海爾電器(01169)、國美零售(00493)等家電股都抽升？現價追入仲有冇So？



不過，小米集團(01810)就慘慘豬喇！6個月禁售期結束，股價今早再創新低，10元關短期仲守唔守得住？有貨股民趁早沽？



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