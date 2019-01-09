【今日破位表】中國鐵塔現獲利回吐

市場對中美貿易談判的樂觀情緒，今日(周三)助恒指高開361點，一舉上破二萬六關，最多曾升721點至26,597點，收報26,462點，升586點，成交額增至1,127億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有14隻，股價創52周新低的股份有49隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



中國鐵塔(00788)連彈數日後，今日雖一度創下1.58元的52周新高，惟引發獲利回吐，衝高後回落，收報1.52元，跌1.9%。



小米集團(01810)上市已屆半年，部分投資者及員工的持股禁售期於今日解除。該股近日呈明顯跌勢，市場憂慮解禁後將會帶來更多沽壓。縱使公司控股股東雷軍承諾，365日內不會出售持股，惟該股仍顯著受壓，收報6.8%，以10.34元的上市新低收市。

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