【地產專題】核心區舖位賣利是封　靠短租客「吊命」

零售市況走勢未明朗，近年核心購物區主要街道仍有吉舖，不少已空置多時，業主惟有租予短約零售商。臨近農曆新年，該類街舖紛獲售賣利是封的短租客進駐，租金僅為長租約的三分之一，而個別舖位更於一年內獲同類商戶兩度承租，反映舖市主要靠短租客「吊命」。



尖沙咀出現同一舖位連續兩年都由該類客承租，但租金則有所調升。區內加拿分道與加連威老道交界單邊地舖，面積約1,258方呎，連續21個月都未有長約商戶租用，現仍由售賣賀年用品店舖，以每月約30萬元短租，呎租達238元。而2017年12月份，該舖亦曾由同類客租用，當時月租約25萬元。



翻查資料，上述舖位屬一幢3層高物業的地下，整項物業樓面共約5,529方呎，各層採落地玻璃設計，之前曾由本地大型連鎖珠寶金行以逾320萬元承租。不過直至2017年3月，該金行提早半年退租遷出，隨後一直未獲長租客進駐，該項目每月叫租由一年前的120萬元，下調至目前的100萬元。



同區的彌敦道美麗都大廈一個面積約600方呎街舖，以每月約15萬元短租予利是封店，呎租約250元。舖位早前由鐘錶店承租，月租約43萬元。而坐落在佐敦的立信大廈地舖，面積約800方呎，亦獲同類商戶以每月約7萬元短租。該舖原租戶藥房早前遷出後，一直未獲承接，只曾短租予月餅店。



至於去年「殺街」的旺角區，舖位市場持續低迷。區內奶路臣街與洗衣街交界一個單邊地舖，面積650方呎，以每月約10萬元短租予同類商戶店。該舖位早前由本地連鎖化妝店以每月約48萬元承租，惟去年二月底遷出，其後長約叫租約38萬元，近期劈至35萬元。



此外，近年較多賀年利是封店短租的銅鑼灣，同樣出現一年內兩度獲同類店舖短租的個案。波斯富街單號地舖，面積約850方呎，每月租金約8萬元，僅為長約租金的三成。舖位原由連鎖眼鏡店承租，惟去年年底遷出後，未再獲長租客租用。



同區東角道雙號地舖，面積約416方呎，原租戶藥房早前以約35萬元承租，不過該店遷出後，業主早前減價至每月約30萬元放租，惟上月由短租戶利是封店以每月約10萬元承接。鄰近的駱克道現時有多達3間該類短約舖，其中單號一個面積約960方呎的舖位，短租租金10萬元，該舖位現時長租叫租為每月約41萬元。



美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，每年利是封店均會短租旺區地舖，不過個別舖位接二連三地獲同類商店短租，則較為罕見。他表示，該情況反映業主不願接受現實大幅減租，並擔心劈租後拖低舖位價值，不過，若舖位以低市價約一成放租，普遍均可在短期內租出。

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