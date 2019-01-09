拍賣行推出10個銀主物業　逾60人到場僅售3項

三間私人拍賣均於今日(1月9日)舉行年內首場拍賣，其中環亞拍賣推出10項銀主物業，吸引逾60人到場，並成交售出當中3項。



其中黃大仙現崇山3B座中層B室，實用面積715方呎，採三房套間隔，開價1,050萬元，共承9口價至1,190萬沽出，較估值約1,400萬元低約15%，呎價16,643元。



另外，將軍澳日出康城領凱9座高層LD室，實用面積727方呎，三房套連士多房設計，以780萬元拍出，較開價高出100萬元，不過仍較估價低約13%，呎價10,729元。



同場亦售出觀塘居屋曉麗苑A座極低層A室，已補價自由市場開價380萬元，獲搶高8%至412萬元，呎價9,450元。

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