新盤部署：薈蕎首季招標兩伙特色戶

宏安地產(01243)旗下沙田薈蕎將於首季以招標形式推出兩伙特色戶，該兩伙將於短期內讓傳媒及代理參觀。



該公司物業發展部總經程德韻表示，該兩伙現樓示範大宅，包括其中2翼15樓B03室，為三房一套連儲物室單位，實用面積914方呎，設有178方呎平台，內設樓梯直達546方呎私人天台，裝修費用150萬元。



而另一伙為2翼1樓及2樓複式B05室，屬兩房一套複式單位，實用面積772方呎，設455方呎花園，裝修費100萬元。

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