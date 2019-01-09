遊日注意！重量級專家：每百日圓數月內恐飆見7.8港元

倘若打算在復活節、暑假，或年內其他時間赴日旅行就要留意！今年暢錢的最佳時機可能就在目前，皆因每百日圓兌港元可能在數月內飆上7.8水平。一旦如此，全球經濟恐怕有機會衰退。



【來自重量級前官員的預警】

日本央行前理事門間一夫近日接受外國傳媒訪問時警告，由於全球經濟增長放緩及中美貿易緊張局勢讓市場緊張不安，日圓兌每美元很有可能在未來幾個月內升至100大關(即每百日圓兌港元或見7.8水平)。他更估計，日本央行已技窮，無法扭轉日圓爆升的局面。



他指出，雖然日本可以忍受圓匯升至100水平，但央行已無法阻止日圓進一步上揚或經濟嚴重下滑。他強調：「不管日本經濟變得怎樣糟糕，央行已無法再增添任何刺激措施了。」至於政府會否干預匯價？他稱，除非日圓出現無秩序走勢，而令日本經濟增長受到急劇下滑的威脅，例如像2011年3月發生大海嘯和大地震，否則日本政府直接干預匯價很難服眾。



他認為，雖然目前日本不太可能發生經濟衰退，但一旦噩夢成真，央行幾乎「沒有明顯利大於弊的有效政策措施」來抵抗，因經過6年激進的放水措施後，「彈藥庫」已空虛，隨之而來的副作用正累積在國家的金融系統和金融市場之中。當局可能會在1月22至23日的政策會議上，下調季度經濟增長和通脹預期。



他早前已透露，幾乎可以肯定日本央行在截至2019年3月的下一財政年度，無法實現2%通脹目標，若不計新鮮食品和能源價格，甚至連1%的通脹目標也難以達到。



【門間一夫是何方神聖？】

他於1981年取得東京大學經濟學士學位，隨即加入日本央行，在1988年取得美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，見證着1990年代日本經濟泡沫爆破。2007年出任央行研究及統計部門主管，之後於2011年調任貨幣政策部門，2012至2013年協助行長處理大規模放水措施，並於2013至2016年期間聯同政府官員出席二十國集團(G20)及其他國際會議。



他目前即使已不在其位，仍與日本央行現任決策者一直保持緊密聯繫。



【圓匯倘見100 唔止影響遊日旅費！】

提到日圓，今年一開首就上演了驚嚇走勢，於1月3日兌每美元一度抽升至104.87，當時不少分析警告，這是向2019年全球金融市場和經濟發出「紅旗」預警，並要注意100大關！目前匯價回落至108.89水平，仍強於2018年12月31日收報109.69。



從歷史上看，日圓在很短時間內大幅上漲往往預示着全球金融市場面對壓力，例如1998年俄羅斯違約及2008年金融海嘯。



德國商業銀行外匯研究部主管Ulrich Leuchtmann解釋，日圓飆升反映人們對全球經濟質素的擔憂。根據往績，日本投資者傾向將大部分儲蓄投資海外，但在市場緊張時，會將大量資金匯回日本，令日圓轉強。



荷蘭合作銀行外匯策略師Jane Foley更表示，假若日圓兌每美元升至100水平，將預示美國經濟衰退。



法國巴黎銀行駐倫敦外匯策略師Sam Lynton-Brown認為，在2019年日圓匯價還會繼續上漲，預計年底兌每美元見100水平。他的預期與門間一夫脗合。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/