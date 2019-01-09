經濟不振！內地去年賣車跌6%　逾20年來首見倒退

中國乘用車市場信息聯席會(乘聯會)公布，中國12月份廣義乘用車零售銷量226萬輛，按年減少19%；2018年度廣義乘用車零售銷量按年減少6%，為逾20年以來首次下跌。



去年12月狹義乘用車(只計轎車、SUV及MPV)零售銷量為221.7萬輛，按年下降19.2%；全年累計銷量為2,235萬輛，按年跌5.8%。



事實上，內地汽車銷量在過去數個月每況愈下，工信部早前表明，中國汽車產業已告別高速增長時期，未來低增長將成新常態。



針對內需增長放緩，國家發改委副主任寧吉喆日前表示，2019年將制訂促進汽車、家電等熱點產品消費的措施，及擴大鼓勵外商投資的範圍。



各地汽車銷售一向被視為「經濟晴雨表」，反映着整體消費市道，一旦賣車不振，即預示着高消費群已勒緊褲頭，經濟難逆向做好。由於賣車佔內地整體消費近一成，在一環扣一環的連帶影響下，別奢望經濟增長有驚喜。

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