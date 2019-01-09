撲水鬆手！中小企融資擔保計劃申請按月升31%

為配進一步減輕本地企業的融資負擔，香港按證保險有限公司(簡稱按證)去年11月19日起，於「中小企融資擔保計劃」下提供八成信貸擔保產品的優化措施。立法會文件顯示，新措施推出後，上月的相關申請數目及金額按月增加31%及40%。



有關措施自去年11月19日起生效，有效期至今年6月底，措施包括：一、把擔保費水平下進一步降低五成；二、增加最高貸款額：由目前的1,200萬港元增加至1,500萬港元；三、延長貸款擔保期：由現時的最長5年增加至7年。



計劃實施後，上月獲批申請數目由去年11月的131宗，增加至172宗，按月增幅31%，按年升46%。獲批申請涉及的貸款金額由去年11月的5.4億元，增加至12月的7.57億元，按月增加40%，按年增加53%。

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