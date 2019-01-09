【北水追蹤】形勢有變　掃騰訊車股　沽中移內銀

中美貿戰現曙光，港股今日(周三)連彈第4日，恒指收市升586點報26,462點，主板成交1,127億元。港股通成交額約100億元，較上個交易日增加約37億元，佔主板成交額8.8%；南下資金淨流6,200萬元人民幣。而北向資金全日合共流入70億元人民幣，創近一月高位。



騰訊控股(00700)強勢反彈，收市升3.8%報327.6元，貢獻恒指100點升幅，為今日升市最大功臣。「大媽」再入場買貨，其港股通錄得約1.3億元的淨流入。



憧憬國策支持汽車行業，吉利汽車(00175)飆高8.4%報11.08元，其港股通錄得約1.9億元的港股通淨買盤支持，為全日淨流入最多之個股；至於廣汽集團(02238)亦有約1.8億元的淨流入。



另外，中國鐵塔(00788)、中信證券(06030)及中興通訊(00763)亦分別有約1.8億元、8,860萬元及1,013萬元的港股通淨買入。



中國移動(00941)成為「北水」沽貨對象，其港股通錄得淨賣出約2億元，為全日淨流出金額最多之個股。招商銀行(03968)及建設銀行(00939)分別有約1.6億元及1.3億元的淨流出。



至於中國石油化工(00386)、新華保險(01336)、中國太平(00966)亦分別錄得約9,115萬元、6,571萬元及5,796萬元的港股通淨沽盤。

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