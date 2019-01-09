英國國會阻「硬脫歐」！金融市場下周或幸免於難

外國傳媒報道，英國議會下院周二(1月8日)舉行會議，通過了政府預算法案的修正案，如果離開歐盟的同時，沒有就倫敦和布魯塞爾之間的進一步合作達成最終協議，將限制英國政府內閣的財政權限，即阻止俗稱「硬脫歐」的無協議脫歐出現。



該修正案得到303名議員支持，296名反對，獲得通過。根據英國政治觀察人士的說法，投票結果表明，在1月15日國會表決脫歐協議時，一旦遭否決，英國政府也不能在3月29日脫歐「大限」前提出「硬脫歐」。再者，政府只有在得到議會同意的情況下，才能要求歐盟延遲脫歐日期。



分析員指出，上述的修正案減低了1月15日表決結果對金融市場的衝擊。

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