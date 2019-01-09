科技商機：貝爾展示「空中的士」Nexus　可坐5人

全球最主要直升機和傾轉翼飛行器製造商之一的貝爾(Bell)，在正在美國拉斯維加斯舉行中的國際消費電子展(CES)上，公開展示其研發的「空中的士」。根據現場工作人員介紹，貝爾Nexus有望在2025年前後亮相。



貝爾「空中的士」命名為Nexus，具體來說，它的定義是一款垂直起降(VTOL)的混合動力「空中的士」，採用貝爾標誌性的傾轉旋翼設計，搭載多台可傾轉窩輪風扇引擎。



貝爾Nexus的混合動力設計能給它帶來更長的續航和載重能力，能運載5人，載重能力達到600磅。



貝爾Nexus的內部客艙共有5個座位，呈2-2-1排列，最前方的是駕駛員座位，但是你看不到傳統直升機的操縱部件，取而代之的是一個現代化的儀表系統，未來可以實現自動駕駛功能。貝爾Nexus的座位舒適，就像坐在一輛豪華房車裏面。



外媒統計，目前全球範圍已有19家公司正在研究飛行汽車/「空中的士」，其中不乏一些大型的航空公司，也有很多新興的初創公司。

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