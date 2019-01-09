聯交所股權變動資料顯示，廣汽集團(02238)於2019年1月4日獲花旗集團增持18萬股，最新持股數目約1.86億股。



鞍鋼股份(00347)於2019年1月3日獲摩根大通增持390萬股，最新持股數目7,978萬股。



中國新華教育(02779)於2019年1月4日獲Wu Junbao Company Ltd增持170萬股，最新持股數目約11.5億股。



中駿集團控股(01966)於2019年1月4日及7日獲Newup Holdings Ltd合共增持1,100萬股，最新持股數目約20.58億股。



利基控股(00240)於2019年1月8日獲惠記集團(00610)增持60萬股，最新持股數目約7.04億股。



博雅互動(00434)於2019年1月7日獲Brandes Investment Partners, L.P.增持90萬股，最新持股數目3,687萬股。



福萊特玻璃(06865)於2018年12月27日獲張文芳增持1,907萬股，最新持股數目3,585萬股。



金輪天地控股(01232)於2019年1月8日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持54萬股，最新持股數目約6.94億股。



亞美能源(02686)於2019年1月7日獲金磊增持47萬股，最新持股數目100萬股。



億都(國際控股)(00259)於2019年1月8日獲李國偉增持6萬股，最新持股數目約6.51億股。



德林國際(01126)於2019年1月9日獲CHOI KYOO YOON增持8萬股，最新持股數目約3.83億股。



渝太地產(00075)於2019年1月4日、7日及8日獲張松橋合共增持23萬股，最新持股數目約1.35億股。



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同程藝龍(00780)於2019年1月3日被摩根大通減持169萬股，最新持股數目約1.02億股。



招金礦業(01818)於2019年1月3日被摩根大通減持61萬股，最新持股數目5,218萬股。



藥明生物(02269)於2019年1月3日被摩根大通減持102萬股，最新持股數目6,053萬股。



鐵建裝備(01786)於2019年1月7日被GIC Private Ltd減持38萬股，最新持股數目3,717萬股。



中國通號(03969)於2019年1月7日被Guangdong Finance Investment International Co., Ltd.減持86萬股，最新持股數目9,833萬股。



亨得利(03389)於2019年1月4日被LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE減持335萬股，最新持股數目約2.3億股。



首長四方(00730)於2019年1月9日被VMS Securities Ltd減持95萬股，最新持股數目約4.87億股。



深圳控股(00604)於2019年1月8日被牟勇減持141萬股，最新持股數目560萬股。

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