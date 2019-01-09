股東股權變動一覽
聯交所股權變動資料顯示，廣汽集團(02238)於2019年1月4日獲花旗集團增持18萬股，最新持股數目約1.86億股。
鞍鋼股份(00347)於2019年1月3日獲摩根大通增持390萬股，最新持股數目7,978萬股。
中國新華教育(02779)於2019年1月4日獲Wu Junbao Company Ltd增持170萬股，最新持股數目約11.5億股。
中駿集團控股(01966)於2019年1月4日及7日獲Newup Holdings Ltd合共增持1,100萬股，最新持股數目約20.58億股。
利基控股(00240)於2019年1月8日獲惠記集團(00610)增持60萬股，最新持股數目約7.04億股。
博雅互動(00434)於2019年1月7日獲Brandes Investment Partners, L.P.增持90萬股，最新持股數目3,687萬股。
福萊特玻璃(06865)於2018年12月27日獲張文芳增持1,907萬股，最新持股數目3,585萬股。
金輪天地控股(01232)於2019年1月8日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持54萬股，最新持股數目約6.94億股。
亞美能源(02686)於2019年1月7日獲金磊增持47萬股，最新持股數目100萬股。
億都(國際控股)(00259)於2019年1月8日獲李國偉增持6萬股，最新持股數目約6.51億股。
德林國際(01126)於2019年1月9日獲CHOI KYOO YOON增持8萬股，最新持股數目約3.83億股。
渝太地產(00075)於2019年1月4日、7日及8日獲張松橋合共增持23萬股，最新持股數目約1.35億股。
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同程藝龍(00780)於2019年1月3日被摩根大通減持169萬股，最新持股數目約1.02億股。
招金礦業(01818)於2019年1月3日被摩根大通減持61萬股，最新持股數目5,218萬股。
藥明生物(02269)於2019年1月3日被摩根大通減持102萬股，最新持股數目6,053萬股。
鐵建裝備(01786)於2019年1月7日被GIC Private Ltd減持38萬股，最新持股數目3,717萬股。
中國通號(03969)於2019年1月7日被Guangdong Finance Investment International Co., Ltd.減持86萬股，最新持股數目9,833萬股。
亨得利(03389)於2019年1月4日被LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE減持335萬股，最新持股數目約2.3億股。
首長四方(00730)於2019年1月9日被VMS Securities Ltd減持95萬股，最新持股數目約4.87億股。
深圳控股(00604)於2019年1月8日被牟勇減持141萬股，最新持股數目560萬股。
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