易綱：今年續實施穩健貨幣政策　不會瘋狂放水

內地傳媒報道，中國人民銀行行長易綱表示，要精準把握流動性的總量，既避免信貸過快收縮衝擊實體經濟，也要避免「大水漫灌」影響結構性去槓桿。



今年，人民銀行將按照中央經濟工作會議部署，綜合運用定向降準、再貸款再貼現、定向中期借貸便利工具等多種貨幣政策工具，對小微企業實施精準滴灌；用好信貸、債券、股權「三支箭」，支持民企融資紓困。同時，繼續發揮「幾家抬」政策合力，暢通政策傳導機制，督促金融機構加大支持力度，匯聚銀政企多方合力，久久為功、千方百計做好民營和小微企業金融服務。



他重申，將實施好穩健的貨幣政策，提高金融體系服務實體經濟能力，1月下旬將實施首次定向中期借貸便利(TMLF)操作。



TMLF操作是2018年12月落實的新措施，目的是加大金融對實體經濟，尤其是小微企業、民營企業等的支持力度。定向中期借貸便利能夠提供較為穩定的長期資金來源，增強對上述企業的信貸供給能力，資金可使用3年，可享較優惠利率。



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