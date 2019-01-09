惠譽警告：倘華府續關門　「AAA」評級勢危

外國傳媒報道，全球三大評級機構之一惠譽警告，隨着美國政府局部關門持續，將很快開始反映對經濟造成的影響，令美國今年內失去「AAA」最高主權信貸評級的危機增加。



由於美國總統特朗普與民主黨在建造邊境圍牆問題上不咬弦，令政府局部關門持續至第19日，逼近史上最長的21日。



惠譽全球主權評級首席主管James McCormack表示，美國政府債務不斷增加，令未來10年的利息開支持續上升，需要有財政政策去調節，否則赤字只會更高。當一個國家只能借錢去還利率的話，財政就會變差，美國正朝着此方向邁進。



他警告，一旦政府局部關門持續至3月1日，加上數月後美國就面對「發債觸及上限」的問題，該機構就要開始審視「AAA」評級。他又特別強調，「發債上限」是有其問題所在，確實會影響評級。



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