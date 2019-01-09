歐盟准法國預算赤字超標　波蘭總理斥「大細超」

波蘭總理莫拉維茨基在接受外國媒體訪問時表示，歐盟允許法國預算赤字佔國內生產總值(GDP)比率逾3%，惟意大利預算赤字2.4%卻遭到否決，反映歐盟對待不同成員國時「不公正、不平等」。



他說︰「不同的國家、不同的成員在相似的情況下，面對截然不同的待遇，這大概就是歧視。」他認為，歐盟有必要向公眾解釋，並且在類似情況下，必須平等對待不同國家。



較早前，法國總統馬克龍為平息國內的「黃背心」示威，公布了一系列紓困措施，使該國2019年預算赤字率或高達3.2%，超出歐盟規定。



波蘭外長早前更公開稱，法國為「歐洲病夫(Sick Man of Europe)」，批評其拖累歐洲經濟。

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