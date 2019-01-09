想用滙豐喺半島酒店嘅理財中心？首先你要...

亞洲愈來愈多有錢人，滙豐銀行最近就喺尖沙咀半島酒店，開設首家滙豐尚玉中心，為可投資資產達100萬美元(即780萬港元)嘅客戶，提供綜合理財及財富管理方案，仲話年內會再增五間中心喎！



尚玉中心天花鑲滿水晶燈，大家熟悉嘅滙豐紅白Logo就換新裝，用上高貴嘅玉石花紋，增添一份東方色彩，唔講仲以為自己去錯珠寶店呀！



講開又講，原來滙豐早於1929年曾經喺半島酒店開過分行，今次開設中心可以話係「凱旋回歸」，中心入面仲擺放多件珍藏，包括逾百年前嘅滙豐客戶帳目，同埋董事會會議紀錄等。



尚玉中心開設於內地旅客熱門地點，令人不禁聯想滙豐部署內地市場。不過，佢地嘅尚玉服務策劃拓展主管就顏文禮就話，該行有6成被邀請升級成為尚玉的客戶，都屬於國際客戶喎。



話時話，呢排個市「笠笠亂」，依家先攻高淨值客戶會唔會有啲危呀？香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷就話，香港有大約17萬名高淨值人士，即使金融危機出現，都要為唔同類型嘅客戶提供全面銀行服務，仲計劃2020年前於香港零售銀行和財富管理業務增聘約300人。

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