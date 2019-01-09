【新盤追擊】屯門新盤THE CARMEL特色逐個捉

屯門新盤THE CARMEL首張價單中，有單位折實呎價低見9,488元，發展商永泰地產(00369)形容為「山城心動價」，屋苑不單售價吸引，其他優勢亦多不勝數，單是戶型就已經多元化，由開放式至五房也有，另外，屋苑鄰近巴士站、小巴站，就算沒有駕車的你也可輕鬆來往各區。



至於生活配套，THE CARMEL住戶亦可以不假外求，黃金海岸商場就在咫尺，裡面有齊超級市場、便利店和餐廳；如果想要更多選擇，亦可以到屯門市中心，該區有多間大型商場，應有盡有。



另外附近亦有多個泳灘，包括有長達0.5公里的黃金泳灘，平日吃飽之後，可以到這裡散步，或者假日在這裡游水。想知道THE CARMEL更多資料，即刻去片了解！



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