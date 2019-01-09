內地將再推小企減稅措施　強調不搞「大水漫灌」

內地傳媒報道，國務院常務會議透露，決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施。同時提到，要落實好已宣布的降準措施，實施穩健的貨幣政策，不搞「大水漫灌」。



減稅措施分為兩項：一是大幅放寬可享受利得稅優惠的小型微利企業標準，對其年應納稅利得額不超過100萬元人民幣(下同)、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計入應納稅利得額，使稅務負擔降至5%和10%。這優惠將覆蓋95%以上的納稅企業，其中98%為民營企業。



另外，對主要包括小微企業、個體工商戶，以及其他個人的小規模納稅人，將增值稅起徵點由月銷售額3萬元，提升到10萬元。

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