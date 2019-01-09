全球經貿戰：羅奇警告市場仍低估了中美「底線」

外國傳媒報道，被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)警告，相信跨國巨企很大程度上低估了中美貿易戰雙方的「底線」。



他以蘋果公司(Apple Inc.)上周突然預告上季收入下滑作例子，警告這就是先兆，類似的象很大機會陸續有來。如果中美貿易戰不能盡快解決，對美國經濟及金融市場將帶來巨大威脅。



他說：「對認為中國經濟受到破壞而不會影響美國繁榮的人來說，我認為是荒謬的。它們是雙向關係，美國也十分倚賴中國，因中國是過去十年，美國第3大、以及出口增長最快的市場。」



對於中美貿易戰，他估計，在農業及能源方面會有進展，但看不到雙方會宣布貿易戰完結。他說：「在科技轉移、知識產權保護、網絡黑客等深層次策略問題，我認為我們最好有心理準備將會見到的是空談。」



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