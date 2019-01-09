唔使死讀書！2019年10大最渴市求職技能原來係...

古語有云：「萬般皆下品，惟有讀書高。」但套用在目前科技日新月異的社會，恐怕會被改寫為「萬般皆下品，讀書更糟糕！」



據美國勞工部統計，目前全美有超過700萬個職位空缺。由於當地就業市場氣氛不俗，不少企業已降低學歷要求，例如Alphabet、蘋果公司(Apple Inc.)、國際商業機器(IBM)、美國銀行等，已不再要求應徵者擁有學士學位，取而代之是強調「特殊技能」及「經驗」。



以下是根據大型求職社交平台得出的10大最渴市求職技能，就算你沒有大學學位，一樣可以出人頭地！大家不妨參考一下，未來香港的「高薪厚職」也絕對需要符合這些條件：



【2019年職場5大最渴市的「軟技能」】



所謂「軟技能」，就是單純「畀心機讀書」以外的技巧，你自問具備以下5項嗎？重要程度排名由低至高：



5、時間管理

這不單止辦事效率，更重要的是怎樣建立可持續的「高質素效率」。



4、適應能力

「在家千日好，出外半朝難」？若有一刻有這想法，很難生存...



3、合作能力

不要以為可以做「獨行俠」，背後測試着你的幽默感、謙卑程度、語言技巧...



2、說服能力

不單止對老闆或上司，同事間也需妙語連珠。



1、創新能力

科技日新月異，別以為「一本通書睇到老」，謹記「刹那光輝不是永恒」...



【2019年職場5大最渴市的「硬技能」】



所謂「硬技能」，就是真才實學，以下按重要程度排名由低至高：



5、UX設計

User experience(UX)中文翻譯為「使用者經驗設計」。它是一門將數據分析應用到實際產品及介面設計的技能。即是說怎樣將數據化作「生財工具」？



4、人事管理

在群體裏，「人」是最難管理的，尤其是時下年輕人普遍「唔憂做」，怎樣提升士氣是關鍵。



3、分析理據

在資訊爆炸的年代，一上網就能獲得海量資料。怎樣篩選有用資料，下正確的決策才是值錢之處。



2、人工智能

目前各國力爭做5G「一哥」，就是為了發展人工智能(AI)，這項科技不可不知，隨時影響你的「飯碗」。



1、雲計算

這是未來最渴市的技術，亦是大勢所趨，就算自問「老矣」，知識上追不上，也必要知道股市上哪些上市公司是「龍頭」。

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