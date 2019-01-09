理財Campus：揀啱科技股　乘勢吸金

5G及人工智能(AI)將會是2019年世界科技焦點，香港最快會於4月啟用26GHz及28GHz的5G頻譜，各大手機生產商亦磨拳擦掌，準備推出支援相關網絡的新手機。另方面，各大科企龍頭亦全力研究AI技術，勢要搶奪市場。投資者應如何乘勝追擊，把握吸金好時機？



●【5G】內地設備生產商勢熱炒

5G網絡快將推出，內地電訊商中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)料受惠。然而，華富嘉洛證券資產管理副總裁簡志健表示，5G概念股今年熱炒，全球正籌備及購入5G系統器材，背後的設備生產商才是今年焦點。以香港為例，雖然4月將可使用5G網絡，但技術尚未成熟，相信市民最快要等2020年4月才可轉用5G手機。



他補充，新科技推出時，收費往往會較為昂貴，加上4G網絡已足夠一般市民使用，故初期未必能吸引大量用戶轉用。中國內地方面，政府通常會制訂網絡價格，使普羅大眾都可以享用。因此，內地手機電訊商短期內收入難以大增，或要等相關科技、手機設備開始普及後，才會真正受惠。



簡志健又指出，投資者可以考慮提供5G基站的中國鐵塔(00788)，它是由中國移動、中國聯通和中國電信，於2014年7月共同出資設立的大型通信基礎設施綜合服務企業。



該公司去年首三季公司盈利增16.9%至19.61億元人民幣，現時擁有近190萬個5G基站，相信在國家支持之下，業績會穩步上揚。



中國鐵塔上月更納入國指成分股及港股通買賣名單，加上5G股份熱炒，令其股價一再破頂。他認為，由於股價被炒高，目前市盈率偏貴，建議短線作投機性操作，長線投資則宜待股價先回調才吸納。



此外，他亦看好京信通信(02342)，主要開發天線及網絡系統等設備。而該公司預期二○年起，內地將進入5G設備採購高峰期，營運商5G建網主體投資將達1.23萬億元人民幣，料有帶動公司業務表現的作用。



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●【AI】美科企瞄準二千億商機

數據顯示，全球涉及AI的市場收益今年達到73.5億美元，料直至2021年，收益將上升至259億美元(約2,020.2億港元)，美國科企龍頭財力雄厚，當然早已開發這商機無限的領域，其中亞馬遜(美股：AMZN)、Facebook(美股：FB)及半導體生產商NVIDIA(美股：NVDA)已聘請大量人才開拓AI技術。



亞馬遜早年更建立可以深度學習的機器團隊，如Amazon Alexa是以語音辨識的家居智能小助手、可進行臉部辨識的應用程式服務Amazon Rekognition，另有運貨的無人機、教學機械人等。Facebook(Fb)亦於早前發布人工智能聊天機械人，並以此識別假帳戶及作聊天之用。



在眾多股份中，簡志健唯獨看好概念股NVIDIA的長遠表現，「AI只會一步一步融入我們的生活，人們會習慣人工智能出現，而NVIDIA的處理器不但可以應用於電腦遊戲，其處理速度更可支援人工智能運算。」NVIDIA產品的容量及速度，都可說是全球第一，因此長遠看好該公司的股價表現。



至於其他人工智能概念股，他則認為將會平穩發展，反而要留意近期美國科技股波幅相當大，現時並非入市的良機。



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5G與人工智能是科技發展大趨勢，究竟兩者有何投資優勢？



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，5G必然是今年全球焦點，其傳送速度較4G快十倍，可把各項科技推向高峰，如英國於去年初已拍賣5G頻譜，南韓或會成全球最新啟用5G網絡的國家，而中國企業的華為及中興通訊(00763)都在5G開發上相當成功。



那麼5G有何「巴閉」之處，令全球國家都爭相使用？他解釋，5G是智能城市缺一不可的重要元素。與4G相比，5G覆蓋率、頻譜效率都更強大及廣泛。因此，其容量大及低延誤的特性可應用在物聯網，特別是車聯網，無論是交通燈及路燈都可以快速運算以指揮車輛。



至於AI是對人類意識及思維過程的模擬，目標是令它像人類一樣懂得學習及思考，甚至超越人類思維。他續指，AI已經成為生活一部分，不少公司研發與人類思考模式相似的人工智能，以取代一些普通及簡單的工作，故未來愈多愈多職業會逐步被機械人取代並淘汰。



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