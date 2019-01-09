你想Dream Home：介意老公買樓寫奶奶名嗎？

買樓是人生大事，假如老公先買樓畀奶奶，港女又會介懷嗎？今期《你想Dream Home》的受訪者絕大部分都說不會介意，有預計2019年結婚的女生則說絕對不可能接受。



●孝順表現

Shermaine：「老公買樓畀媽媽是孝順，絕對不會呷醋，而老公買樓畀老婆亦不是應分的，應該兩個人一齊夾份。」



●唔會呷醋

Vicky：「奶奶始終是老公的至親，所以買樓畀佢不會呷醋，亦接受到日後沒有物業，因為可以租屋住。」



●天經地義

Venus：「賺錢供養父母是天經地義，不會介意。衣食住行中，住是最重要的，希望日後可擁有物業，如果老公不能獨力負擔，可以一齊夾份買。」



●要聯名買

Cia：「除非奶奶有份出資，否則老公買的第一幢物業即使不是自己名，都要聯名買。自己計劃明年結婚，但暫時無太大買樓壓力，會等樓價跌多少少才入市。」



「針唔拮到肉唔知痛」，正如二手業主見樓價下調，為求盡早離場，只能劈價求售。為急於賣樓套現，鐵路盤粉嶺中心有業主劈逾百萬元，兩房單位以去年新低價售出，其他放盤叫價隨即緊貼市價，為買家提供上車機會。區內私人屋苑以粉嶺中心入場費最平，高層兩房戶叫450萬元，重返去年初水平。



坐落粉嶺站旁的粉嶺中心，近日亦有低層兩房業主劈價110萬元，終以440萬元成交，創屋苑去年做價新低，而最新有兩房戶以452萬元成交。



屋苑樓齡28年，共有11座物業，提供2,200個單位，主攻兩房單位，屬於眼鏡房間隔，設計工整，內籠見使。現時最平放盤為H座高層戶，實用面積366方呎，業主原叫價490萬元，現時減價40萬元放售，減幅逾8%，實用呎價12,295元。上述兩房戶叫價較去年高位成交價下跌15%。



世紀21奇豐物業陳偉康表示，粉嶺區住宅不乏減價放盤，業主減幅一般約5%，個別劈價較狠的放盤承接力更強。



他又指，最接近港鐵粉嶺站的粉嶺名都，有中層兩房單位失守500萬元，業主放盤不足三個月便累劈115萬元，成交價425萬元，較同類型低層戶做價低出15%。該屋苑現時4座中層，實用面積399方呎兩房，以500萬元放售。



同區多個私人屋苑兩房單位放盤叫價回落，並重現四字頭放盤。碧湖花園及花都廣場兩房叫價均由480萬元起，分別較去年高位大跌15及14%。前者最新成交為3座高層戶，實用面積400方呎，以490萬元易手，實用呎價12,250元。

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