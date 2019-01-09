全球經貿戰：外媒「放風」中美核心問題分歧仍大

外國傳媒最新報道，中美兩國結束了為期3天的貿易談判，消息人士透露，兩國在能源和農業等領域的立場更加接近，但在更加棘手的問題上卻進一步分離。



報道指出，中國外交部發言人陸慷表示，北京方面將很快就磋商發表聲明，並且補充說，會談延長1天表明雙方對談判都很認真。有不願具名、並參與談判的中國官員稱，在結構性問題上仍存在一些分歧，需要更高級別的談判代表在較後時間會談時予以討論。



上周有消息指，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)預計，將於本月較後時間與中國國務院副總理劉鶴會面。

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