新股專輯：化學中間體供應商GHW申請上市

內地的綜合服務市場全球主要應用化學中間體供應商GHW International周三(9日)向聯交所遞交主板上市申請，富強金融資本為獨家保薦人。



該公司主要從事生產及銷售化學品，而第三方製造商來自中國、日本、韓國、台灣、歐洲及美國等地區，亦有產品出口至50多個海外市場，如越南、俄羅斯、烏克蘭、印度、美國及其他歐洲國家等。



據初步招股文件，該公司截至2018年9月底止9個月，利潤5,636.7萬元人民幣(下同)，按年增加42.85%；收入16.28億元，按年上升7.46%，當中聚氨酯材料銷售佔總收入43.1%，動物營養化學品銷售佔31.5%。



預期集資所得將用於成立新生產廠房；在新生產廠房建設生產不同化學品的生產設施；建設試驗廠房；新醫藥產品研發過程；採購硬件及軟件以升級的財務及會計管理系統；營運資金及其他一般企業用途。

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