新盤UPDATES：馬頭角Downtown 38快將登場

本月新盤搶客大軍陣容龐大，繼兩個新界樓盤先後開價及展開收票搶客後，市區項目亦快將緊接登場，市場氣氛勢進一步轉趨熱鬧。



●Downtown 38最快下周開售

發展商積極部署開盤。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角Downtown 38盡快開價，示範單位最快本周內開放予準買家參觀。新地代理副總經理唐錦江稱，項目最快下周開售。



●Downtown 38裝修1房示範單位曝光

新鴻基地產旗下馬頭角Downtown 38，首度開放裝修示範單位予傳媒參觀，參照18樓D室搭建，間隔1房設計。單位實用面積304方呎，大廳連接面積22方呎露台。廚房採用開放式設計。



●Carmel首日開放示範戶 睇樓客排隊參觀

永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel今日(1月9日)首日開放示範單位予公眾參觀。據現時所見，有部分睇樓客及代理到達位於灣仔商廈W Square的電梯大堂，排隊等候前往售樓廠參觀。



●名鑄高層大宅逾1.02億沽

一手住宅銷售資訊網資料，新世界發展(00017)尖沙咀名鑄透過招標方式沽出58樓E單位，成交價逾1.02億元，以實用面積2,258方呎計，實用呎價45,483元。



●尚珩洋房8180萬售出

香港興業國際（00480）銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，沙田九肚尚珩售出9號洋房 (包括地庫停車位P17及P18號)，實用面積2,611方呎，設806方呎花園、638方呎天台及87方呎平台。成交價8,180萬元，實用呎價為31,329元。項目累售41伙，總成交金額逾22.95億元。



●薈蕎首季招標兩伙特色戶

宏安地產(01243)旗下沙田薈蕎將於首季以招標形式推出兩伙特色戶，該兩伙將於短期內讓傳媒及代理參觀。

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