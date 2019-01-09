聯儲「鴿王」又響警：再加息將導致美國經濟衰退

外媒報道指，有「鴿王」稱號的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德發出最新警告，若聯儲局進一步加息，將會令美國經濟陷入衰退。



他指出，美國通脹最近一直處於聯儲局目標2%附近，沒有迹象顯示會超出此目標，因而沒有任何加息的迫切需要。若經濟或通脹放緩超預期，他認為有輕微減息空間。鑑於現時沒有任何實際威脅，幾乎沒有理由將貨幣政策推向更嚴格水平。



布拉德於2019年在聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)中擁有投票權，他一直反對聯儲局的大部分加息行動。下一次議息會議將在1月29至30日舉行。

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