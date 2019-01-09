著名分析員：美股升近重大阻力位　要留意...

外國傳媒報道，美股著名分析員、TradingAnalysis.com創辦人Todd Gordon表示，隨着美股近期升浪持續，標指已接近一個非常重要的關鍵位，需要確認突破才有進一步上升空間。標指周二(1月8日)收報2,574點。



他說：「該關鍵位是介乎2,580至2,600點，一旦受阻，標指將會再度下試近期低位(即2018年12月26日的2,346點)，最差將測試2,300點支持力度；相反，如果確認突破，將會掃除一切不明朗。」在技術學說上，突破是指連續3日企穩在某水平。



他警告，一旦標指失守2,300點大位，2019年將有重大麻煩。

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