多少錢能讓用戶放棄Facebook？研究指1000美元搞掂！

外媒報道，PLOS ONE期刊上發表一項新研究表明，對於社交網站Facebook最近發生的隱私和數據安全爭議以及其在傳播虛假新聞中扮演的角色，Facebook上有22.7億的每月活躍用戶願意對此釋懷。事實上，為了讓普通用戶停止登錄Facebook，這需要支付給他們一筆錢才行。而且，這不是一筆小數目。



通過一連串的真實拍賣，研究人員發現普通用戶需要你支付1,000美元(約7,800港元)以上，才能讓他們暫停使用Facebook帳號一年。



去年Cambridge Analytica醜聞曝光之後，引發了一場轟轟烈烈#DeleteFacebook（刪除Facebook）運動。之後，Facebook又爆出允許其他科技公司（包括Netflix以及Spotify）查看用戶私人訊息，這不免再度引人擔憂。儘管如此，研究表明Facebook還是有很多死忠用戶。



從本質上來說，用戶覺得Facebook非常有趣和實用，以至於他們願意拋下隱私擔憂。Kenyon College經濟學教授Jay Corrigan表示，研究人員為上述研究舉辦了三場拍賣。贏家需要棄用其Facebook帳號，時間期限為一個小時到一年不等。不過，參與者毋須棄用Facebook網絡中的其他應用，例如Messenger以及Instagram。



研究人員指出，這些參與者並不能完全代表Facebook的所有用戶。其中兩場拍賣是面對面進行的，參與者樣本選取的是大學生以及非學生社區成員。另一場拍賣則是網上進行的。如果研究人員進行一個假設性的調查，那麼研究可能會更具代表性一些，不過那就不會提供真實的資金了。

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