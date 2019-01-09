香港貨運代理：憂葵涌貨櫃碼頭出現壟斷
2019年01月09日 21:43
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(美聯社圖片)
葵涌四大貨櫃碼頭營辦商周二(1月8日)簽署香港海港聯合操作聯盟協議，代表貨運代理的香港付貨人委員會發新聞稿稱，擔心該聯盟的成立對行業競爭有負面影響。
該會主席林宣武表示，香港碼頭裝卸費已躋身全球最貴水平，儘管聯盟的操作暫時未有細節，但其擁有逾95%市佔率，業界幾乎別無選擇要使用碼頭設施，而碼頭營運商間可在客戶及定價上簽署不競爭合約，警告「沒有機制可以規範聯盟成員的競爭行為。」
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