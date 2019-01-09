全球經貿戰：傳中美雙方正協調會後聲明　或周四公布

外國傳媒報道，中美兩國結束了為期3天的貿易談判，有消息指，雙方正在協調此次會談聲明的措辭，兩國官員都表達了談判取得進展的樂觀看法。



消息人士表示，兩國在能源和農業等領域的立場更加接近，但在更棘手的問題上分歧進一步加深。截至香港時間晚上8時25分，中美雙方都未發表聲明，這可能表明在美國代表團返回華盛頓之際，兩國在協調聲明措辭。



早前亦有消息指，中美計劃於香港時間周四(1月10日)上午同時發布關於貿易談判的消息。

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