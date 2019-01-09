有線寬頻建議供股遭股東大會否決

有線寬頻(01097)公布股東大會投票表決結果，在有份投票的股份中，58.05%反對供股，僅41.95%贊成。由於議案獲得少於50%贊成票，供股議案未獲通過。



董事會表示，儘管不會進行供股，惟集團業務仍不會受到影響。另外，身為控股股東的永升(亞洲)有限公司已表示，其有意繼續支持集團發展。董事會及集團顧問將探求其他集資替代方案。



該公司於去年11月建議供股，擬於記錄日期每持有1股現有股份，獲發1股供股股份，認購價每股0.109元，發行不少於62億及不多於63億股供股股份，佔擴大後已發行股本約50%，集資淨額料不多於約6.76億元及不少於約6.61億元，主要用於營運用途。

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