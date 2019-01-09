樓價UPDATES：居屋旺場！富榮連日錄得成交

居屋市場成交暢旺，旺角居屋富榮花園近日連錄成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山海天峰2座中層B室，實用面積935方呎，以三房連工人房間隔，座向西面享海景，獲區外換樓人士以2,700萬元承接，實用呎價28,877元。原業主於2009年8月購入上址作投資用途，持貨至今沽出，帳面獲利800萬元。



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九龍區



●富榮花園17座中層B室三房戶，實用面積592方呎，座向北面望內園景，於未補價第二市場以703萬元沽出，實用呎價11,875元。原業主早於1998年以213萬元購入，期內升值2.3倍。



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新界區



●馬鞍山天宇海3B座中層B室，實用面積756方呎，以三房間隔，座向南面望內園景，以2.3萬元租出，實用呎租30.4元。



●屯門豐景園坐落於輕鐵站旁，屬區內細價私人屋苑之一。該盤4座低層8室兩房戶，實用面積301方呎，一名外區人士鍾情單位樓價在400萬元以下，上車負擔較細，故以388萬元購入，實用呎價為12,890元。



●馬鞍山新港城D座高層03室，實用面積321方呎，屬兩房間隔，獲用家以570萬元承接，實用呎價17,757元，原業主持貨近4年帳面獲利126.7萬元。



●沙田溱岸8號3座高層C室，實用面積1,398方呎，屬四房連雙套房間隔，議價後以2,699萬元沽出，實用呎價19,306元，單位6年升值約36%。

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