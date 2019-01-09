遊戲市場商機巨！英去年總值逾38億鎊　超音樂及影視總和

外媒報道，英國娛樂零售業協會(Entertainment Retailers Association，ERA)公布，2018年度英國娛樂業務市場銷售額按年升9.4%，達75.36億英鎊(下同)，當中遊戲市場佔38.63億元，貢獻了逾半價值。



ERA的數據顯示，去年音樂銷售市場總值為12.26億元；影視產品銷售市場總值為21.23億元，意味着遊戲市場的總值已超過了音樂及影視市場的總和。同時，實體產品的銷售額在各個分類均錄得倒退，而數位產品的銷售則錄得增長。



該機構指出，串流服務興起帶動了娛樂市場的增長。ERA行政總裁Kim Bayley表示，現時買CD的人仍較購買串流音樂服務的為多；有DVD播放器的家庭仍較訂閱線上付費影視服務的多。她表示，實體零售商目前面對的挑戰是，要吸引不會經常光顧的消費者。



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