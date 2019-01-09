羨慕吧！深圳為招攬金融人才　獎勵達10萬人幣...

深圳市為了招攬金融人才，以真金白銀作獎勵！內地媒體報道，在新一期《深圳市人民政府公報》中，深圳正式發布首個專門面向金融人才的支持政策，對金融人才個人方面，以分類、分層和分布培養的思路，推進百千萬金融人才培養工程，並以最高每年每人10萬元人民幣(下同)的標準給予費用資助。對於在金融機構、協會、研究院等，最高給予一次性100萬元獎勵。



另方面，《公報》中亦發布了促進創投行業發展的措施，當中提到要發揮首期50億元的天使投資引導基金作用，通過政策引導加大天使投資扶持力度，深化金融服務機制創新等。

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