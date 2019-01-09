夜市UPDATES：道指一度倒跌　納指偏軟

美股高位缺乏支持，道指一度倒跌11點，目前報23,819點，升32點或0.14%；標指報2,572點，跌1點；納指報6,910點，升13點或0.19%。



【22:58】中美副部級貿易談判已經結束，雖然市場仍在等待官方聲明，但股市已經反映相關利好刺激。道指周三續升，目前報23,973點，升186點；標指報2,584點，升9點；納指報6,934點，升37點。港股期指夜市同樣向好，現報26,603點，升88點，高水141點。



除了中美，市場關注稍後兩大事件，美國聯邦公開市場委員會將在香港時間周四(1月10日)凌晨公布上月政策會議紀錄；聯儲局主席鮑威爾亦將亮相華盛頓經濟俱樂部並致辭。投資者將從中尋找未來加息步伐的線索。



在此之前，有「鴿王」稱號的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德發出最新警告，若聯儲局進一步加息，將會令美國經濟陷入衰退。



由於投資者對中美貿易談判取得成果抱有樂觀預期，油價向上，紐約期油攀升至每桶50美元以上；布蘭特期油則升上每桶60美元水平。



歐洲方面，英國首相文翠珊發言人表示，脫歐程序修正案獲得通過令人感到驚訝，政府將投票反對脫歐程序修正案。歐股跟隨亞股向好，英股升0.96%；法股升1.3%；德股升1.2%。



【22:35】憧憬中美貿易談判取得成果，美股開市早段延續升勢，道指升129點，至23,917點；納指升29點，至6,926點；標指升6點，至2,580點。



有報道指蘋果公司(Apple Inc.)再次下調1月至3月份的iPhone產量，與此同時，行政總裁庫克接受外電訪問時力撐公司前景。Apple股價早段回吐0.44%至150.08美元。



網購巨人亞馬遜舵手貝索斯與妻子離婚，亞馬遜股價早段跌0.55%至1,647.55美元。

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