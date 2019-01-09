微信常用Emoji　暴露年齡層？

騰訊控股（00700）尋日舉行一年一度嘅「微信公眾課」，當中公司新鮮出爐嘅《2018年微信數據報告》，話用戶常用邊啲表情符號（Emoji）會出賣自己嘅年齡！



佢哋話，00後最鍾意用嘅表情符號係「掩住臉喊」，道出十幾歲嘅無奈，長輩唔明白。而90後最鍾意用「笑到喊」，因為廿幾歲嘅人生總係邊喊邊笑！年紀再大嘅就樂觀啲，80後最鍾意「e住排牙笑」；70後就「掩住嘴笑」；年過55歲嘅就鍾意畀Like人，係「最慷慨嘅鼓勵家」！



當然，以上都係噱頭，騰訊亦都公布咗每個年齡階層嘅習性，例如舊年每個月用微信畀錢買甜品同凍飲嘅00後，較2017年多超過兩倍，可見佢哋鍾意咩口味！90後最晏起身，閱讀興趣由娛樂八卦轉向「生活情感」；80後就鍾意閱讀，內容離唔開國家大事。唔知當中有無啟示呢？



至於萬眾期待嘅「微信之父」張小龍就喺夜晚七點半先出場，大家梗係想聽吓微信準備點樣印錢啦。佢話，要喺微信度彈啲廣告出嚟唔難，可能過多陣啲人就會慣，但大家每日花咁多時間用微信，就好似最好嘅朋友咁，你會唔會見親朋友都要撕開一浸廣告，先見到佢個樣吖！



當然，可能係佢唔需要啫！公司話，小程序服務用戶超過1,000億次，一年交易量增長超過600%，創造商業價值超過5,000億元人民幣！小遊戲Download落嚟三十日後仲有人玩嘅，就多達43%！

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