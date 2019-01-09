京東智能餐廳　機械人揸晒Fit！

京東「X未來餐廳」首家門店舊年十一月喺天津正式開業，從點餐、配菜、炒菜、傳菜，甚至係結算，智能機械人同人工智能（AI）後台都貫穿成間餐廳嘅營運。而餐廳烹飪機械人所使用嘅菜譜係特別邀請名廚度身訂造，並且經過反覆調配而成。結果機械人煮出嘅菜式，幫襯過嘅客人都讚不絕口！



日前京東「X未來餐廳」亦首次對外發布開業至今嘅營運數據，截至十二月底止差不多兩個月，累計客流量超過3.5萬人次，而機械人傳菜嘅距離就超過1,000公里。



餐廳服務流程大致係咁嘅，顧客用餐時，掃碼點餐之後，智能後台就會將炒菜任務分配畀烹飪機械人烹製，平均15至30分鐘就可以完成全桌菜式炒製，每日出菜數量超過600道。



根據統計，餐廳最受歡迎菜式嘅前3位分別係小炒牛肉、香辣大盆雞同葱爆羊肉。消息透露，餐廳已經開始研發新一代烹飪機械人，未來打算進軍全中國主要城市添。

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